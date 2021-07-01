На Кіровоградщині стартувало опитування роботодавців, що проводиться у рамках пілотного проєкту з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Нагадаємо, що Європейським Союзом з метою підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні реалізується спільна програма “EU4Skills: кращі навички для сучасної України”. Програма підтримує реформу освіти з метою зробити навчання таким, що відповідає вимогам ринку праці, та допомогти молоді та дорослим реалізувати власний потенціал.

Як зазначалося раніше, Кіровоградська область – серед 10-ти учасників пілотного проєкту з вивчення попиту та пропозиції на ринку праці.

Серед основних складових проєкту – проведення опитування роботодавців з кадрових питань та взаємодії з закладами професійно-технічної освіти. Слід зазначити, що опитування проводиться за статистичною вибіркою роботодавців.

Для проходження опитування роботодавцям необхідно буде заповнити анкету. Це може зробити працівник центру зайнятості, спілкуючись з керівником чи працівником кадрової служби по телефону. Або ж представник роботодавця самостійно заповнює анкету в мережі Інтернет за посиланням, що надається працівником центру зайнятості.

До анкети вноситься загальна інформація про кадровий склад роботодавця, співпрацю з закладами професійно-технічної освіти, прийом на роботу та звільнення працівників, перспективи прийму на роботу та можливі плани щодо звільнення працівників.

Результати опитування будуть використані в процесі формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Тож розраховуємо, що включені до сформованого реєстру роботодавці Кіровоградської області, винайдуть час та пройдуть опитування, що допоможе не тільки забезпечити роботодавців кваліфікованими кадрами, а й спрогнозувати ринок праці і завчасно зреагувати на його запити.

Кіровоградський обласний центр зайнятості