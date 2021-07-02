КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 2 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 5 мешканців захворіли, 76 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 247 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 9. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 246 ІФА-тестувань та 256 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у Кропивницькомурайоні;

2 в Олександрійському районі;

1 у Голованівському районі.

Одужали від коронавірусу: 44 жителі Кропивницького району, 5 жителів Голованівського району, 17 жителів Новоукраїнського району, 10 жителів Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики не зафіксували жодного летального випадку COVID-19.