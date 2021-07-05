БІЛЬШЕ 1100 МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЛИ ІМУНІЗАЦІЮ В ЦЕНТРАХ МАСОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ

1116 жителів Кіровоградщини отримали імунізацію від коронавірусу в центрах масової вакцинації населення протягом вихідних.

Зокрема, у Кропивницькому в центрі масової вакцинації населення, який працював в готелі «Єлисаветград» (вулиця Соборна, 1-а) щеплення отримали 187 жителів області. У НВО №6 (вулиця В. Перспективна, 39/63) щеплення отримали 328 жителів.

У Світловодському міському Палаці культури щеплення отримав 41 житель.У Знам’янці в міському Палаці Культури вакцинацію отримали 185 мешканців.В Олександрії в Будинку культури шахти «Світлопілля» імунізацію провели для 375 осіб.

Загалом з початку кампанії вакцинації щеплення отримали 59757 осіб, вакциною Covishield отримали 12 092 жителів, CoronaVac – 12877 осіб, Comirnaty – 16 758 осіб, AstraZeneca – 18 030 осіб.