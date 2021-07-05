ЗА СМЕРТЬ ПІДЛЕГЛОГО СУДИТИМУТЬ КЕРІВНИКА-РЯТУВАЛЬНИКА

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно керівника однієї з частин ДСНС у Кіровоградській області за фактом порушення правил безпеки, які призвели до загибелі підлеглого працівника (ч.2 ст.272 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2019 року керівник віддав наказ підлеглим щодо заготовлення дров на зиму для опалення підрозділу. Вищевказані роботи розпочали проводити без відповідного інструктажу та без засобів захисту працівників. Під час спилювання чергового насадження дерево впало на одного із працівників. Від отриманих травм рятувальник загинув.

Наразі обвинуваченому інкримінується порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва, оперативний супровід – ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.