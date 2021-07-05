КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 1 особа захворіла, 11 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 430 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 15 ІФА-тестувань та 29 досліджень на антиген.

Зареєстрували один випадок COVID-19 у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу: 7 жителів Кропивницького району та 4 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 85-річного чоловіка з Кропивницького району.