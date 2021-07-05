НА КІРОВОГРАДЩИНІ УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЧЛЕНИ ЇХНІХ РОДИН ОТРИМАЮТЬ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЖИТЛО

Учасники АТО та ООС, а також родини загиблих бійців отримають грошові компенсації за житло.

Про це йшлося сьогодні, 5 липня, на щотижневій тематичній нараді в облдержадміністрації.

За інформацією на сьогодні, уряд ухвалив розпорядження про розподіл державної субвенції з держбюджету на виплату грошової компенсації для отримання жилих приміщень для категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України , а також членів їхніх родин.

Відтак це дасть можливість виплатити грошову компенсацію за житло чотирьом особам на загальну суму 3894,6 тис.грн.

Йдеться про особу з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС з Кропивницького, трьом родинам загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – 2 з Кропивницького, 1 – Маловисківської міської тергромади.

Як уточнив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації ОДА Олександр Догаров, компенсацію за житло отримає і одна внутрішньо переміщена особа – кошти передадуть для Новопражської територіальної громади.