СУДИТИМУТЬ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА РАЙОННОЇ РАДИ

За процесуального керівництва Олександрійської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього головного бухгалтера однієї із районних рад за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ради, не нараховуючи необхідний об’єм заробітної плати працівникам органу місцевого самоврядування, створювала залишок коштів на рахунку ради, який перераховувала на свій банківський рахунок разом із отримуваною заробітною платою. У результаті таких протиправних дій обвинуваченою у 2020 році було присвоєно 715 тис. грн. бюджетних коштів, виділених райраді для виплат заробітної плати своїм працівникам.

За скоєне санкцією інкримінованої статті, передбачено максимальне покарання у вигляді дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.