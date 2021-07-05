СУДИТИМУТЬ ЕКС-КЕРІВНИКА ДЕРЖПІДПРИЄМСТВА

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови товариства, що є постачальником газу на Кіровоградщині, за фактом привласнення майна підприємства (ч.4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник постачальної компанії забезпечив собі невмотивовані підвищення заробітної плати внаслідок необґрунтованого застосування коефіцієнту посадової структуризації до посадового окладу. У такий спосіб завищив собі суму нарахованої заробітної плати на суму 417 тис грн. Тоді як нарахування посадовцю такого рівня будь-яких доплат, надбавок та преміювання відповідно до Статуту, колективного договору, Трудовому контракту та Закону України «Про акціонерні товариства» є виключно компетенцією Наглядової ради Товариства. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи керівником товариства спричинено збитки державному підприємству на загальну суму 417 тис грн. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Досудове розслідування – СУ ГУНП в Кіровоградській області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області ДСР Нацполіції України. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.