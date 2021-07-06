«МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ» ДО БЮДЖЕТУ ЗАЛУЧИЛИ МАЙЖЕ ДВА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

Протягом першого півріччя в рамках програми «Мала приватизація» на Кіровоградщині залучили до бюджету 1,86 млн. грн.

За інформацією заступниці начальника Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях – начальниці управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Людмили Астаф’євої, за новими укладеними договорами оренди державної нерухомості в нашому регіоні бюджет отримує щомісяця 172,1 тис. грн — загальна сума орендної плати за 1 місяць по укладених комерційних договорах.

На кожен об’єкт малої приватизації претендували в середньому 2,2 особи. Зазвичай, це малі або середні підприємці, котрі готові інвестувати у розвиток свого міста та регіону.