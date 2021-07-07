КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 7 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 10 мешканців захворіли, 74 одужали, 2 людини померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 7 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 219 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 7 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 133 ІФА-тестувань та 281 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували: 3 у Кропивницькому районі, 4 в Олександрійському районі, 1 у Голованівському та 2 у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу: 44 жителі Кропивницького району, 18 з Олександрійського району та 12 з Новоукраїнського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували два летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 77-річну жінку з Кропивницького району та 71-річну жінку з Новоукраїнського району.