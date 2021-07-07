ПІД СУД…ЗА СУД

Кіровоградською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора приватного підприємства за фактом привласнення майна в особливо великому розмірі та службового підроблення (ч.2 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України).

За результатами досудового розслідування встановлено, що у вересні 2019 року Територіальне Управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області провело відкриті торги по закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі під будівлю суду у м. Долинська. Переможцем аукціону стало приватне підприємство обласного центру. З метою безпідставного отримання грошових коштів що виділялись по об’єкту будівництва підрядник склав акти приймання виконаних будівельних робіт до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи вартість фактично виконаних будівельних робіт по об’єкту будівлі суду та довідок про вартість виконаних будівельних робіт склала на 2.4 млн грн менше, ніж було зазначено в актах виконаних робіт. Як наслідок керівник підрядного підприємства вчинив привласнення грошових коштів на вказану суму та спричинивши тим самим збитки державі у великому розмірі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.