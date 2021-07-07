СУДИТИМУТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення корупційного злочину сільським головою Кропивницького району (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, голова за попередньою змовою з начальником відділу земельних відносин цієї сільської ради вимагали від підприємця неправомірну вигоду у сумі 5000 доларів США за надання у користування земельної ділянки, розташованої на території вказаної сільської ради. Після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США вказані особи були затримані працівниками поліції.

Наразі обвинувальний акт щодо фігурантів справи скеровано до суду. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі СУ ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління Служби Безпеки України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.