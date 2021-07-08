ДУМКИ З ПРИВОДУ: КОМУ ПО ПОВНІЙ НАМАЩЕНО?

Вчергове шокований цінами на олію у наших магазинах. Більше двох доларів за літр, набагато дорожче за бензин. Це при тому, що Україна – світовий лідер з виробництва олії. А на Кіровоградщині виробляють більше 10 відсотків цього, без перебільшення, дорогоцінного зараз продукту.

Скільки у нас потужних виробників цього продукту, важко порахувати. По усьому світові гендлюють нашою олію: наприклад, в Ізраїлі на прилавках найбільше саме олії з Кіровоградщини. Так чому вона така дорога?

Є, звісно, історично відома відповідь: «та просто гроші потрібні». Багато наших місцевих історій були зав’язані саме на цьому принципі. Наприклад, підприємства вже, на жаль, покійного Станіслава Березкіна, він теж олією займався насамперед.

У нас же аграрна та переробна область, так? Насправді, в Черкаській, Полтавській, Вінницький областях земель набагато більше, та й переробки також. А ми, на жаль, більше втрачаємо.

Колись, ще не так і давно, Маловисківський спиртзавод та Межиріцький вітамінний завод у Голованівському районі були одними з найпотужніших у галузі в масштабах держави. Зараз обидва мертві. Чому? Можливо тому, що були державними, а держава у нас – ще той власник і керівник…

Стосовно переробки сільгосппродукції. От скажіть, чому Вінницька кондитерська фабрика квітне та заробляє сотні мільйонів, а колишня Кіровоградська згинула? Це не реклама Порошенка, який за копійки ту саму Вінницьку фабрику приватизував. Чому в нас не знайшлося свого умовного порошенка?

Хтось ще пам’ятає, що у колишньому Кіровограді був непоганий молокозавод? А у Світловодську який був маслосиркомбінат?! У Москву постачав свою продукцію. А в Новоукраїнці який солідний був молокозавод?!

По трасі на Київ від Кропивницького та по колишньому Олександрівському районах зустрічаю колони молоковозів з номерами на ВЕ, це Миколаїв. Чому в Миколаєві зберегли молокозавод, і ми зараз купляємо молочні продукти «Президент», «Фанни» (це не реклама), вироблені там? Той завод належить французам, але чому французи не купили ще й кіровоградський молокозавод?..

Звісно, в нас з капотів авто з найближчих сіл торгують молоком, ще є мережа невеликих магазинчиків «Творожок» чи щось таке, там пристойної якості молочка.

Повернемося до олії. Журналістська доля заносила, мабуть, на десяток підприємств з виробництва цього стратегічного продукту у нас на Кіровоградщині. Економіст з мене так собі, та все одне не розумію: звідки ціна на олію в два долари з гаком? Мабуть, комусь не вистачає на чергову поїздку на Мальдіви. Чи улюблена держава хоче більше податків.

Так чи інакше, картоплю та яєчню на чомусь потрібно смажити, нікуди ви, українці, не подінетеся. Але чому, чому в Німеччині з її «Мерседесами» та «Фольксвагенами» літр олії коштує 1,1 євро?! Трохи більше 30 гривень! Я не знаю відповіді, окрім жадібності та жлобства.

Геннадій РИБЧЕНКОВ