ЗА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ПОКІЙНОГО

У вівторок, 6 липня, на площі Героїв Майдану в обласному центрі зібралися працівники фермерського господарства «Крок», що в Кропивницькому (Бобринецькому) районі. Вони мали за мету зустрітися з головою адміністрації Марією Чорною, представниками силових структур, аби знайти спільне рішення для повернення земель господарства, які в них відібрали рейдери.

Останнім часом рейдерство усе впевненіше вживається в нашу реальність. Нахабність, цинічність і вигадливість грабіжників не має меж. От і у випадку з названим ФГ рейдери навіть не погребували порушити спокій покійного, аби досягти своєї мети.

Засновником ФГ «Крок» був Анатолій Гулюк, земельна ділянка, що була закріплена за господарством згідно Державного акту на право постійного користування, складала 50 гектарів. Але 22 листопада минулого року він помер, а трохи пізніше у ФГ дізналися, що земля їм не належить. А розпорядився щодо цього сам покійний через п’ять днів після своєї смерті, тобто, 27 листопада того ж року від Гулюка до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області надійшла заява про припинення права постійного користування землею. А у самому ФГ «Крок» на той час – ні сном, ні духом.

Чим завинили перед покійним його колеги, що він знов таки «від свого імені» керував і діями державного реєстратора Віталія Смалиуса, коли той вносив новий індексовий номер рішення.

Звернення до поліції та порушення кримінального провадження за ознаками шахрайства ситуацію не змінило. Поки йде слідство, працівники ФГ не мають права користуватися землею, а тим часом ділянки почали розпродавати. Цікаво, що жителі Рівненської області, на яких оформлювалися ці ділянки, за їхніми словами, теж нічого про це не знали. У справі знайшовся ще один небіжчик, на якого оформлювалася ділянка. Чоловік помер за два роки до цього інциденту, тож фізично нікого не міг уповноважувати.

У квітні цього року Ленінський суд за клопотанням представників ФГ «Крок» наклав арешт на земельні ділянки, але всупереч цьому правоохоронні органи на очах у представників потерпілого без врахування наданих пояснень та офіційних документів надали доступ до землі іншим особам, чим порушили права ФГ «Крок» та підірвали довіру до правоохоронних органів.

На разі землею ніхто не користується, бо йде слідство, а господарство вже має збитки, що перевищують півтора мільйона гривень.

Голова облдержадміністрації Марія Чорна зустрілася з учасниками мітингу на площі та зазначила, що питання вирішиться найближчим часом.

«Як представник президента в нашій області, я вас запевняю, що докладатиму максимум зусиль, щоб саме ця справа була розглянута в законний спосіб. Вже наступного вівторка всі правоохоронні органи доповідатимуть мені щодо цього питання і вас усіх я повідомлю про результати нашої розмови. Можливо, цей випадок стане для нас ключовим індикатором для того, щоб ми зрозуміли, наскільки наша правоохоронна система придатна реагувати і активно долучатися до вирішення таких справ, які виникли у нас на території колишнього Бобринецького району» – наголосила під час зустрічі з мітингувальниками голова облдержадміністрації Марія Чорна.

Очільниця області переконана – хліборобам, які формують добробут Кіровоградщини та держави не повинен ніхто заважати. А випадок рейдерського захоплення земель у колишньому Бобринецькому районі має стати останнім на території області.

Ми слідкуватимемо за подальшим розвитком подій та інформуватимемо про нього наших читачів.

Світлана КОСТЕНКО