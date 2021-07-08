КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 8 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 2 мешканців захворіли, 29 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 8 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 312 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 5 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 187 ІФА-тестувань та 192 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували: 1 у Кропивницькому районі та 1 в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу: 24 жителя Кропивницького району та 5 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 70-річного чоловіка з Кропивницького району.