ЦИМИ ВИХІДНИМИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ 6 ЦЕНТРІВ МАСОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19

На Кіровоградщині працюватиме шість центрів масової вакцинації.

ЦМВ працюватимуть 10 та 11 липня у містах Кропивницький, Світловодськ, Знам’янка, Олександрія та СМТ Петрово і Голованівськ. У Кропивницькому центр працює постійно, з понеділка по неділю включно », – наголосив начальник департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

Довідково:

Центри масової вакцинації працюватимуть:

У Кропивницькому в приміщенні холі НВО №6, вул. В. Перспективна, 39/63. пн-нд з 09:00 до 15:00.

10 і 11липня з 9:00 до 14:00 в м. Світловодськ у приміщенні Палацу культури, вул. Приморська 16.

В м. Знам’янка, у приміщенні Палацу культури, вул. Грушевського, 30 з 9:00 до 13:00, 10 та 11 липня.

В м. Олександрія, Палац культури “Світлопільський”, Соборний проспект, 89, 10-11 липня з 9:00 до 15:00.

У смт Петрово, в приміщенні Будинку культури, вул. Центральна, 45, тільки в суботу 10 липня з 10:00 до 13:00.

У смт Голованівськ, районний Будинок культури, вул. Суворова, 3, 10 та 11 липня з 9:00 до 14:00.

Імунізація проводиться вакциною “CoronaVac”.

При собі пацієнти повинні мати паспорт або ID-картку.