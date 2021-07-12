КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 12 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 2 мешканців захворіли, 2 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 12 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 337 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестувань не проводили. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 8 ІФА-тестувань та 20 досліджень на антиген.

Два випадки COVID-19 зареєстрували в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу 2 жителів Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 43-річного чоловіка з Кропивницького.