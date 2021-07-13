ЗАПРАЦЮЄ “ГАРЯЧА ЛІНІЯ” ГОЛОВИ ОДА З ПИТАНЬ РИНКУ ЗЕМЛІ

Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна анонсувала створення “Гарячої лінії” з питань відкриття ринку землі.

«Ми бачимо, що у громади області є багато питань та проблем стосовно відкриття ринку землі. Тому ми запровадили безкоштовну “Гарячу лінію”, куди можна звернутися зі скаргами по цим питанням та отримати роз’яснення чи допомогу», – повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

“Гаряча лінія Марії Чорної” працюватиме з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00.

Номер телефону “гарячої” лінії – 0 800 400 188 (вхідні дзвінки безкоштовні).