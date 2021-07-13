КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 13 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 3 мешканців захворіли, 6 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 13 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 337 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 6 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 188 ІФА-тестувань та 113 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували: 2 у Кропивницькому районі та 1 в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу: 5 жителів Кропивницького району та 1 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували два летальних випадки від COVID-19. Йдеться про 80-річну жінку з Добровеличківського району та 67-річну жінку з Бобринецького району.