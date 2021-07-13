МАРІЯ ЧОРНА: “МИ МАЄМО ЗРОБИТИ ВСЕ, ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ ЗЕМЕЛЬНОГО РЕЙДЕРСТВА НА КІРОВОГРАДЩИНІ”

В облдержадміністрації відбулася друга зустріч голови ОДА Марії Чорної з представниками фермерського господарства «Крок», які зазнали нападу рейдерів.

Минулого тижня представники господарства ініціювали мирний мітинг щодо недопущення рейдерства на території області, під час якого вимагали активного реагування правоохоронців у проведенні слідчих дій щодо факту захоплення земельної ділянки площею 50 гектарів.

Тоді очільниця облдержадміністрації наголосила, що особисто втрутиться у вирішення ситуації.

«Минулого тижня до мене звернулись представники фермерського господарства “Крок” з проханням втрутитись в ситуацію, що склалась навколо земельних ділянок, які вони оброблюють. Ми запросили їх на нараду з силовими структурами, вислухали всі сторони та домовились за тиждень ще раз зустрітись, щоб поінформувати громадськість стосовно зрушень у цій справі. Чому ми приділяємо цьому таку увагу? З відкриттям ринку землі деякі особи можуть спробувати вчинити якісь протиправні дії стосовно інших громадян. Позиція Президента України та Кіровоградської ОДА з цього приводу однозначна – ми маємо зробити все, щоб не допустити земельного рейдерства. А випадки, які траплятимуться, мають бути терміново вирішені нашими правоохоронними органами», – зазначила Марія Чорна.

За інформацією адвокатки потерпілого фермера Світлани Попович, завдяки контролю голови ОДА прискорилися слідчі дії.

«Ми маємо довіру до нашої очільниці облдержадміністрації, тому звернулися до Марії Чорної після мирної акції на площі. Нині нас ознайомили з матеріалами справи, і ми бачимо, що зараз пришвидшені слідчі дії. Ми звертаємося з клопотанням, щоб це питання було на контролі обласної державної адміністрації. Ми бачимо, що після нашого звернення до вас рейдери, які хотіли зараз обробляти землю, цього не чинять. Сподіваємося, що на цьому етапі ми поновимо наші права і справедливість переможе», – зазначила адвокат Світлана Попович.