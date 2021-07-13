НАЗВАЛИ ГРОМАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ, ЯКІ ПОКАЗАЛИ КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У рамках першого засідання Ради розвитку громад Кіровоградщини озвучили територіальні громади, які показали кращі результати в організації харчування дітей.

Йдеться про найкращі приклади успішного досвіду приведення матеріально-технічного забезпечення харчоблоків, їдалень у відповідність до вимог санітарного законодавства.

Серед закладів – Петрівське НВО, НВО «Мрія» у Кропивницькому, Благовіщенське НВО, КЗ «Долинський ОЗЗСО», ЗНЗ №10 в Олександрії, Червонокам’янський ЗЗСО Попельнастівської сільради, Олександрівське НВО, Смолінське НВО.