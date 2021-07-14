В ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕНЬ НА ПОНАД 4 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

У ході засідання постійної комісії обласної ради з питань власності розглянули результати позапланового фінансового аудиту діяльності комунального підприємства «Регіональний центр розвитку послуг».
Про це повідомив телеграм-канал Кіровоградської обласної ради.
За інформацією начальника контрольно-ревізійного відділу Євгена Коліберди на підприємстві виявлено низку порушень на загальну суму 4 124 018,76 грн.
Постійна комісія доручила усунути порушення і притягнути до відповідальності винних осіб, а також рекомендувала голові обласної ради Сергію Шульзі оголосити догану директору підприємства – Ірині Маковей.
Наразі тривають фінансові аудити в інших комунальних закладах, які перебувають у спільній власності територіальних громад.
Довідково:
Комунальне підприємство “Регіональний центр розвитку послуг” (скорочена назва КП “РЦРП”) засноване Кіровоградською обласною радою, яка є його органом управління. Орган управління є представником власника – територіальної громади Кіровоградської області і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами України.
За своїм статусом підприємств є комунальним унітарним підприємством. Керівництво підприємством здійснює його директор.
Підприємство є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області (обласної комунальної власності). Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство).
Метою діяльності підприємства є надання послуг юридичним і фізичним особам, а також органам місцевого самоврядування та органам місцевої влади у сфері оренди нерухомості, громадського харчування, рекреації та утримання об’єктів природно-заповідного фонду, здійснення функцій замовника на об’єктах будівництва.