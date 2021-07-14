В ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВИЯВЛЕНО ПОРУШЕНЬ НА ПОНАД 4 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ

Комунальне підприємство “Регіональний центр розвитку послуг” (скорочена назва КП “РЦРП”) засноване Кіровоградською обласною радою, яка є його органом управління. Орган управління є представником власника – територіальної громади Кіровоградської області і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами України.

За своїм статусом підприємств є комунальним унітарним підприємством. Керівництво підприємством здійснює його директор.