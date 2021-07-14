КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за останню добу: двоє мешканців захворіли, 5 одужали, летальних випадків не зафіксовано.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 247 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 5 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 75 ІФА-тестувань та 235 досліджень на антиген.

По 1 випадку COVID-19 зареєстрували у Кропивницькому та Новоукраїнському районах.

Одужали від коронавірусу: 2 жителів Новоукраїнського району та 3 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19.