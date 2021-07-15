БЕЗ ГРОШЕЙ ТА БЕЗ ЗУБІВ: ХТО «ВБИВАЄ» ПІЛЬГОВУ СТОМАТОЛОГІЮ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Ця історія на перший погляд виглядає анекдотичною: найприбутковіша галузь медицини – стоматологія – виявилася збитковою. Принаймні така ситуація виникла у Комунальному некомерційному підприємстві “Територіальне стоматологічне об’єднання” Міської ради міста Кропивницького.

Із незрозумілих підстав з березня по травень цього року надходження від стоматологічних послуг тут стали різко знижуватись. Наприклад, якщо у березні лікар Г. здав у касу більше 18 тисяч, то у травні – трохи більше 500 гривень, лікар Ш. відповідно 13 тисяч і 6 з половиною тисяч гривень тощо.

Колектив вважає, що така ситуація склалася через бездіяльність керівника – медичного директора Володимира Ярового, який був призначений виконуючим обов’язки генерального директора 6 квітня цього року, а 30 квітня – розпорядженням міського голови – тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора підприємства. От з того часу підприємство й почало бути збитковим. Але, як запевняють члени колективу у зверненні до Андрія Райковича, в цьому провина саме Ярового – мовляв, керівник, нехай і у статусі т.в.о., «нічого не робив, аби вивести підприємство з кризи». До речі, сам він при заробітній платі у 17 тисяч гривень здав до каси лише 700 гривень за травень. Бездіяльність керівника, порахували підлеглі, призвела до того, що накопичився борг по заробітній платі у майже два мільйони гривень.

Назване підприємство обслуговує цілу низку різних категорій пільговиків, у тому числі – учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей. Для них міською радою Кропивницького виділено 200 тисяч гривень на безплатне протезування. Тобто ці кошти жодним чином не мають впливати на фінансовий стан поліклініки. Разом з тим, на лікування пільговиків виділено більше 149 тисяч, але гроші ще не надійшли, тож послуги надавалися за кошти лікарні.

Після звернення колективу до міського голови 24 червня управлінням охорони здоров’я була оголошена перевірка названого підприємства для запобігання порушення трудових, економічних та соціальних прав працівників, здійснення аналізу надходжень від наданих послуг, їх оприбуткування та використання. Нині там працює комісія у складі п’яти осіб.

А що ж кажуть посадовці міськради? На засіданні постійної комісії депутат міської ради Кропивницького Костянтин Яринич запитав у начальника управління охорони здоров’я міста Оксани Макарук, чому так сталося, поліклініка майже банкрот. На жаль очільниця управління нічого конкретного з цього приводу не пояснила. Хіба що погодилася з міркуванням-припущенням, що працівники медзакладу, дивлячись на бездіяльність керівника, могли й самі перестати напружуватися. Чи працюють на себе, тобто на свою кишеню? Може й так, погодилася керівниця. Тобто, нічого притомного людина, яка має знати, що відбувається у підконтрольному їй закладі, не озвучила. В необізнаність очільниці медичної галузі міста важко повірити – це як господиня не знає, що коїться в її хаті. Яровий не хоче працювати? То розберіться – чому. І знайдіть іншого керівника. До речі, конкурс на посаду генерального директора цього закладу пройшов на початку червня цього року, але єдиний претендент до нього допущений не був.

І все ж таки, чому склалася така несприятлива фінансова ситуація? Адже хворих під кабінетами ніяк не поменшало, та й ціни на лікування зубів – не найнижчі. Можливо, як нам повідомили, через те, що кошти на медичні матеріали та медикаменти не виділялися через заборгованість, і лікарі, як йдеться у зверненні до міського голови, їх купують якраз на зароблені для закладу кошти. А може, відчуваючи, що врешті-решт їм доведеться шукати іншу роботу, особливого ентузіазму лікарі не виявляють? Адже тема скорочення персоналу давно обговорюється. Хоча, погодьтесь, скоротити 50 лікарів та медсестер – навряд чи вихід із ситуації. Адже працювати буде майже нікому, тож про які заробітки йтиметься?!

Кошти на покриття заборгованості по заробітній платі місто виділило, але з приміткою – це востаннє. То може, у випадку міської стоматології діє вже раніше відпрацьована схема – довести лікарню до банкрутства, а будівлю продати? Таке бувало. Поки що конкретної відповіді не дав ніхто, а все сказане – тільки припущення.

Поліклініка існує вже багато років, в ній є лікарі, стаж яких – декілька десятиліть, колектив – як одне ціле. Навряд чи вони будуть у захваті від того, що доведеться покинути кабінети та шукати кращого місця. Але де?

А куди ж у такому разі будуть звертатися за медичними послугами пільговики? Це питання їх вже давно непокоїть – чи не закинуть десь на «кулебівку»…

Що є – бачимо, а що буде – повернемося до цієї проблеми знову. Тож чекаємо на результати перевірки закладу та відповідні кроки міського керівництва.

Світлана КОСТЕНКО