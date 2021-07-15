КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 3 захворіли, 6 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 264 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 6 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 81 ІФА-тестування та 187 досліджень на антиген.

3 випадки COVID-19 зареєстрували у Кропивницькому районі.

Одужали від коронавірусу: 2 жителів з обласного центру, по 1 з Соколівської ТГ, Новомиргородської ТГ, Кетрисанівської ТГ та Попельнастівської ТГ.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 67-річну жінку з Кропивницького.