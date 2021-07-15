ПОБОРИ В ШКОЛІ ТА РОЗДАЧА ЗЕМЛІ – ЩО ВИРІШИЛИ ДЕПУТАТИ КРОПИВНИЦЬКОГО?

В обласному центрі відбулася п’ята сесія міської ради. Найвагоміше місце серед обговорень зайняли проблеми карантину й оренди землі. Кому дали два гектари в обласному центрі, який сквер віддають під забудову та скільки коштів витрачають на ремонт шкіл – розповідає «Народне слово».

Про перейменування та перемоги

Перед засіданням грошові сертифікати від громади міста отримали Геннадій Тимoфєєв, який став чемпіoнoм Євpoпи з гиpьoвoгo спopту, та його тренер Сергій Шевченко.

На початку сесії зареєструвалися 33 міських депутати.

І одним з перших питань порядку денного було перейменування декількох об’єктів в обласному центрі. Тепер на мапі міста ви не знайдете таких назв, як сквер Ятрань та вулиця Халтуріна. Натомість сквер, який прилягає до вулиць Волкова та Євгена Тельнова, де розташований пам’ятник «Євреям – жертвам нацизму», тепер називатиметься сквером Праведників народів світу. У цьому контексті праведниками називають людей, які рятували життя євреїв від нацистських переслідувань під час Другої світової війни.

Вулицю, яка носила ім’я діяча з історії іншої країни Степана Халтуріна, за ініціативою місцевих мешканців перейменували також. Тепер це вулиця імені уродженця обласного центру Семена Дорогого – працівника культури і діяча мистецтв, керівника хорової капели місцевого педуніверситету (тоді ще інституту), який народився 14 вересня 1924 року.

Кому скільки землі кропивницької?

Один з ключових блоків питань на цьому засіданні стосувався передачі земельних ділянок. Депутатка Валентина Яремчук надала три пропозиції. Вона запропонувала дати територію для будівництва індивідуальних та тимчасових гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови, а також передати земельні ділянки в обласному центрі управлінню Кропивницької єпархії Православної Церкви України, ТзОВ АПК «Ніка» та власне Миколі Онулу.

І завдяки голосуванню міських депутатів Онул отримав ще два гектари (а точніше – 2,31 га) в мікрорайоні Новомиколаївка, по вулиці Ливарній, 1. Як вказано в проєкті рішення, яке запропонувала Яремчук, земельна ділянка надається в оренду «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості». Вказано, що ця земельна ділянка є запасною в резерві земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення міста.

І знову Валентина Яремчук разом з начальником управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Романом Лунголом порушили питання забудови чергового скверу в місті. Під час громадських слухань пару тижнів тому йшлося про сквер Центральний, а під час п’ятої сесії міськради – про сквер Слави, який розташований між Критим ринком і Дендропарком. Частину цього скверу – і саме засаджену деревами і кущами частину, а не ту, де пам’ятник знаходиться — хочуть віддати для релігійної будівлі.

Раніше територію скверу Слави обіцяли іншій релігійній організації, а саме «Релігійній громаді Апостола Якова, брата Господнього Української Православної Церкви Київського Патріархату м. Кропивницький». Та в сучасному проєкті попередні рішення міськради від 2018 року про передачу цієї земельної ділянки «визнали такими, що втратили чинність». Цікаво, чи можуть депутати за подібною схемою скасовувати надання в оренду землю тим «господарникам», які неналежним чином про ці ділянки дбають?

Натомість інша релігійна організація, а саме «Управління Кропивницької єпархії Православної церкви України», отримала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування у сквері Слави орієнтовною площею 1,5 гектара. Тут планується побудувати кафедральний собор Великомученика Юрія Переможця.

Про шкільні побори і гендерну рівність

Також під час сесії міські депутати вирішили, що в Кропивницькому слід створити міжшкільний peсуpсний центр. Він працюватиме вже цього навчального року на базі навчально-виховного об’єднання «Мрія». Тут розташують кілька майстерень – столярну, слюсарну, кулінарну та швейну. Також діти матимуть змогу навчитися працювати на 3D-принтері. Головне, щоб при цьому дітей не обмежували гендерними стереотипами деяких вихователів та дали однаковий доступ до всіх майстерень як школяркам, так і школярам. Адже вміння і навички від статі не залежать.

Хоча це і не було питанням поточної сесії, але активісти «Батьківської ради Кропивницького» звернулися до міськради із публічною заявою. В заяві повідомили, що лише за місяць отримали десятки скарг від батьків про те, що в садочках та школах міста цілеспрямовано збирають кошти на проведення ремонтів у закладах.

Ще у 2018 році в Кропивницькому міська рада офіційно заборонила «побори» з батьків у школах і дитячих садках. Адже фінансування ремонтних робіт в закладах освіти міста вже передбачається з наших податків – тобто з міського бюджету. Таким чином, батьків спонукають двічі платити за ремонти шкіл і садків.

– Збирають по 1200, 2000, 2500 гривень. Ремонтувати за ці кошти збираються каналізації, санвузли, міняти вікна, облаштовувати майданчики тощо, – наголошують в заяві.

Вказується, що у відкритому доступі немає плану ремонтних робіт закладів освіти міста. Також неможливо знайти опублікований для широкого загалу план закупівлі для закладів сучасного комп’ютерного обладнання.

– У батьків відсутнє розуміння, яких робіт потребує заклад, де навчаються їх діти, які суми для цього потрібні, як в рамках законодавства вони можуть допомогти закладам, – додають активісти.

Тож «Батьківська рада Кропивницького» закликала міську раду заборонити адміністраціям шкіл і дитсадків Кропивницького залучати до несанкціонованих ремонтних робіт батьків та нагадати їм про заборону збору готівкових коштів. Також батьки вимагають від міського управління освіти опублікувати на офіційному сайті план/програму ремонтних робіт комунальних закладів освіти м. Кропивницького на найближчі п’ять років.

Стомлені карантином

Депутати Кропивницького ухвалили офіційне звернення до Верховної Ради, президента та уряду щодо послаблення карантинних обмежень. Йдеться зокрема про правила перевезення в громадському транспорті, які депутати вже вдруге вимагають переглянути.

Цього разу ініціатором звернення став Дмитро Бірець – депутат від партії «Пропозиція», який є начальником відділу матеріально-технічного постачання в ТОВ «М’ясокомбінат «Ятрань».

Політичні представники містян в Кропивницькому закликають дозволити заповнювати салон великогабаритного пасажирського транспорту до половини загальної місткості, а не за кількістю сидячих місць, як зараз. Це, насамперед, допоможе вивести комунальне підприємство «Електротранс», чиї автобуси та тролейбуси курсують вулицями міста, з фінансової кризи.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ