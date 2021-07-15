ЦИМИ ВИХІДНИМИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРАЦЮВАТИМЕ 8 ЦЕНТРІВ МАСОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19

Цими вихідними на Кіровоградщині працюватиме вісім центрів масової вакцинації.

Імунізація буде проводитись двома препаратами: CoronaVac та Pfizer.

«ЦМВ працюватимуть 17 та 18 липня у містах Кропивницький, Світловодськ, Знам’янка, Олександрія, Петрово, Голованівськ, Бобринець та Мала Виска. У Кропивницькому центр працює постійно, з понеділка по п’ятницю. Також у Кропивницькому будуть наявні дві вакцини CoronaVac та Pfizer. У Знам’янці імунізацію проводитимуть препаратом CoronaVac, у всіх інших центрах – Pfizer», – наголосив начальник департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

Довідково:

1. м. Кропивницький-Навчально-виховне обєднання №6, вул. Велика Перспективна, 39/63, 13.07. -18.07., 09.00-15.00 .

2. м. Світловодськ-Світловодський міський палац культури, вул.. Приморська, 16, 17.07. -18.07, 09.00-14.00.

3. м. Знамянка- Міський палац культури, вул. Грушевського, 30, 17.07.-18.07, 09.00-13.00 .

4. м. Олександрія – Будинок культури шахти “Світлопілля”, проспект Соборний, 89, 17.07 -18.07, 09.00-15.00.

5. м. Петрово- Будинок культури, вул. Центральна, 45, 17.07.2021, 10.00-13.00.

6. м. Голованівськ- Голованівський районний будинок культури, вул. Суворова,3, 17.07.-18.07, 09.00-14.00.

7. м. Бобринець – Адміністративне приміщення Кетрисанівської сільської ради, вул. Незалежності, 80, 17.07.-18.07, 09.00-14.00 .

8. м. Мала Виска- Дитячо-юнацький центр “Вись”, вул. Центральна, 107, 17.07.-18.07, 09.00-13.00 .

При собі пацієнти повинні мати паспорт або ID-картку.