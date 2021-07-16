ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА СУДИТИМУТЬ ЗА ХАБАР (ФОТО)

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного із районних військових комісаріатів Кіровоградщини за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди від призовників за визнання їх непридатними для військової служби (ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник місцевого військового комісаріату та його спільники із числа цивільних осіб обіцяли призовникам за винагороду отримання так званого «білого військового квитка» (зняття з військового обліку у зв’язку із визнанням непридатним до проходження строкової військової служби). Свої «послуги» фігуранти справи оцінили у 2200 доларів США з одного військовозобов’язаного.

Наразі слідством задокументовано декілька фактів отримання хабарів від різних призовників. Викрито підозрюваних на «гарячому» – при передачі черговому призовникові «білого військового квитка».

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управлінням СБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.