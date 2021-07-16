КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 6 захворіли, 2 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 269 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 5 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 63 ІФА-тестувань та 187 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у м. Кропивницький,

1 у Голованівському районі,

3 у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу 2 жителів Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 25-річного чоловіка з Кропивницького району.