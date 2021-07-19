КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 1 особа захворіла, 2 одужали, летальних випадків не зафіксовано.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 485 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні –0. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 7 ІФА-тестувань та 20 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

1 у Голованівському районі.

Одужали двоє жителів Новоукраїнського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19.