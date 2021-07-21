КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 21 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 4 мешканців захворіли, 2 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 21 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 244 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 12 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 86 ІФА-тестувань та 257 досліджень на антиген.

Два випадки COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницький – захворіли 36-річний чоловік та 87-річна жінка. Ще два випадки зареєстрували в Олександрійському районі – там захворіло подружжя: 53-річна жінка та 57-річний чоловік.Одужали від коронавірусу 1 житель Кропивницького району та 1 житель Олександрійського району (Світловодська ТГ).

Летальних випадків від COVID-19 не зафіксували.