МАРІЯ ЧОРНА: КІЛЬКІСТЬ ЛОКАЦІЙ ДЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗРОСТЕ В 4 РАЗИ

На Кіровоградщині функціонуватиме 121 локація, де вакцинуватимуть населення області, тож імунізація буде доступна кожному.

На цьому під час брифінгу наголосила очільниця облдержадміністрації Марія Чорна.

«Від сьогодні за розпорядженням оперативного штабу МОЗу на Кіровоградщині почнуть діяти нововведення. А організація вакцинальної кампанії буде значно досконалішою. По-перше, центри вакцинації працюватимуть сім днів на тиждень, а не лише по буднях. По-друге, в кожній поліклініці області має бути облаштований пункт щеплення. Тож тепер в області функціонуватиме 121 локація. Так ми зможемо дати можливість вакцинуватись максимальній кількості жителів і сіл, і міст нашої області. Вкотре акцентую: вакцинація сьогодні – це єдиний спосіб вберегтись від важких наслідків коронавірусу!» – акцентувала Марія Чорна.

Також очільниця Кіровоградської ОДА звернулася до батьків школярів – адже від масовості провакцинованого населення залежить, в якому форматі стартує новий навчальний рік: повноцінно чи в дистанційному режимі.

«Чим швидше ми наберемо критичну масу людей, які вакцинуються, тим більше ймовірності, що зможемо уникнути введення локдауну і посилення протиепідемічних норм. Зокрема, це означатиме, що садочки зі школами працюватимуть, і наші діти зможуть здобувати якісну освіту, а не навчатись вдома», – зауважила Марія Чорна.