НА КІРОВОГРАДЩИНІ МОЖНА КУПИТИ ЧИ ПРОДАТИ БІЛЬШ НІЖ МІЛЬЙОН ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ

У департаменті агропромислового комплексу Кіровоградської ОДА повідомили, що на Кіровоградщині налічується 271,4 тис. власників земельних часток (паїв), які можуть реалізувати своє право на їх відчуження.

Загальна площа земельних ділянок, які можна продати/купити в області – 1млн. 247 тис. га. Загалом же в Україні власників паїв близько семи мільйонів.

“По факту, з моменту відкриття ринку землі охочі вже почали користуватися цим правом, яке надала їм держава. Законодавець встановив, що офіційна вартість землі має бути не нижчою від нормативної-грошової оцінки. Середня нормативна грошова оцінка на території області за 1 га землі становить 31,888 грн, середній розмір паю – 4,9 га, тому мінімальна ціна паю може становить 156,251 тис.грн.”, – зазначили фахівці департаменту АПК.

Мінімальна вартість за 1 га с/г земель формуватиметься до 2030 року. Середня ринкова вартість 1 га земель с/г призначення становить близько 50 тис.грн, однак за прогнозами експертів її вартість протягом 2-5 років зростатиме.

Вони додали, що кожен власник земельних ділянок має особисто для себе приймати рішення щодо її продажу.

Нагадаємо, голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна створила “Гарячу лінію” з питань відкриття ринку землі.

“Гаряча лінія Марії Чорної” працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00.

Номер телефону “гарячої” лінії – 0 800 400 188 (вхідні дзвінки безкоштовні).