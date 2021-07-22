ДУМКИ З ПРИВОДУ: НУ, І ПРО ПОГОДУ

Хто був радянським школярем, той пам’ятає щоденник з природознавства, який ми обов’язково вели. Щодня фіксували температуру, опади, вологість, хмарність, взимку ще й рівень снігу, що випав. Ось пригадати, як ми ту вологість відзначали, не можу. Але ж було!

Та мова не про це. Дивом зберігся один з тих щоденників за 1982 рік. Так ось – температура у тому липні була 26-28 градусів, лише в один з днів – 30. А у липні 2021 року чимало днів поспіль було 31-33 градусів Цельсія. Хтось ще скаже, що глобального потепління немає?

Окрім спеки інші лиха кояться. Позавчора у Кропивницькому була страшна злива, гроза, подекуди був град розміром з куряче яйце. Традиційно затопило Ковалівку.

Минулого року у жовтні небачений у наших краях буревій наробив біди – зруйнував, зніс дахи з десятків будинків на Балашівці та Лелеківці. До того, у 2013 році, вщент затопило Кущівку… На жаль, такі явища стають нормою. Звісно, раніше теж щось схоже бувало, хоча на пам’яті лише повінь на початку 1980-х років, ми тоді до школи не ходили (школа №6 у тодішньому Кіровограді), людей возили містом на БТРах, це була пригода для підлітків, дещо незвичне. На тренування до ДЮСШ неможливо було потрапити.

А що буде далі? Фахівці в аграрній галузі давно вже б’ють на сполох – пустеля наступає на Кіровоградщину. А саме – південь області все більше стає посушливою Миколаївщиною та Дніпропетровщиною. Вже більше 200 тисяч гектарів колись нібито найродючіших чорноземів нашого краю у колишніх Бобринецькому, Устинівському та Долинському районах – пустеля. Висохло все.

Маємо дачу у Кропивницькому районі. Які були врожаї вишень, слив, яблук, горіхів! Цього року – геть голі дерева. Не було дощів, спека була.

Багато разів ходив походом з Гайворона аж до Южноукраїнська. На початку дев’яностих років річка була відверто негарна, скиди від підприємств забруднювали. А вже десь у 1996-1997-му десь між Луполовим та Савранню лілеї цвіли. Добре це чи погано? З одного боку – погано, промисловість вмирає. З іншого – довкілля відновлюється, екологічний стан нормалізується.

Так чи інакше, бережіть себе. Ну, і кондиціонер все ж таки буде незайвим купити.

Геннадій РИБЧЕНКОВ