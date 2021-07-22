КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 22 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 3 особи захворіли, 1 одужала, одна особа померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 22 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 325 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 3 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 179 ІФА-тестувань та 179 досліджень на антиген.

COVID-19 зареєстрували у двох жительок Кропивницької ТГ та в однієї особи з Долинської ТГ.

Одужав від коронавірусу 1 житель Кропивницького району.За останню добу зафіксували один летальний випадок від COVID-19 – померла 49-річна жінка з Маловисківської ТГ.