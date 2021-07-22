МЕРА ЗЛОВИЛИ НА ХАБАРІ (ФОТО)

На корупційному злочині викрито одного із міських голів Кіровоградщини (ч. 3 ст. 368 КК України).

Посадовець налагодив схему одержання хабарів за нестворення штучних перешкод під час приватизації землі. Для приховування протиправної діяльності мер «пропонував» перераховувати гроші на підконтрольну комерційну структуру.

За попередніми даними слідства, посадовець організував механізм отримання неправомірної вигоди від місцевих жителів, у тому числі підприємців. За різні суми він «гарантував» сприяння у безперешкодній передачі у приватну власність землі комунальної власності для ведення господарської діяльності.

Правоохоронці затримали міського голову на робочому місці після перерахування чергового хабара. Раніше було задокументовано факт отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудок.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Операцію із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Як повідомляє інформагенція CBN з посиланням на власні джерела, йдеться про голову Бобринецької громади Леоніда Кравченка.