МІСЬКЕ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ НЕПОДАЛІК КРОПИВНИЦЬКОГО ЗАБРУДНЮЄ ПІДЗЕМНІ ВОДИ В ЗАГРОЗЛИВИХ МАСШТАБАХ (ФОТО)

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури слідчими поліції здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом забруднення підземних вод через порушення в експлуатації міського сміттєзвалища (ч. 1 ст. 242 ККУ).

Про це повідомив керівник Кропивницької окружної прокуратури Володимир Ізотов. «За версією слідства ситуацію допустили посадові особи ТОВ “Екостайл”, що обслуговує полігон твердих побутових відходів. Зокрема, полігон не обладнано системою захисту ґрунтових вод та забору фільтрату, що у свою чергу призвело до систематичного забруднення підземних вод у загрозливих масштабах», – зазначив керівник окружної прокуратури.

Розмір завданої навколишньому середовищу шкоди буде встановлено в рамках слідства.