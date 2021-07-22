ПАМ’ЯТЬ ПРО МИНУЛЕ МОЖЕ ПОТУЖНО ПРАЦЮВАТИ НА МАЙБУТНЄ

Децентралізація, створення ОТГ, необхідність іншого рівня громадянської свідомості та відповідальності за стан і розвиток територій диктують пошук нових підходів у осмисленні та використанні гуманітарних, рекреаційних та туристичних можливостей кожного куточка нашого краю. Саме цьому була присвячена нарада, організована Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою (Ірина Саєнко), обласною радою (Сергій Шульга) та облдержадміністрацією (Марія Чорна).

Директор обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. Чижевського Валентина Животовська презентувала проєкт «Туристичні магніти. Мандруй Кіровоградщиною». Повну інформацію про них можна буде дізнатися на обласному туристичному онлайн порталі, у тому числі, сканувавши QR-код. Наш край багатий на цікаві неповторні місця, ми маємо безліч видатних особистостей, імена яких можуть стати основою для розвитку меморіального тематичного туризму. Але ця сфера потребує значних інвестицій. В.о. директора установи «Агенція регіонального розвитку Кіровоградської області» Олександр Гавриленко інформував про проблеми інвестиційної привабливості територіальних громад. Голова громадської організації «Стратегія майбутнього» Тетяна Котенко розповіла як у цій справі можна використовувати не лише власні ресурси, а й грантове фінансування. Голова обласної ради Сергій Шульга наголосив, що в кожної громади має бути фахівець, наділений відповідними повноваженням для роботи з грантами.

Щоб рекреаційна та туристична сфери ОТГ могли запрацювати повною мірою, новим територіальним громадам необхідний гуманітарний стержень, який би об’єднував усіх її членів. Основна його складова – знання історії краю та пам’ять про минуле. Адже розуміння того, що відбувалось у твоєму селі чи містечку, як до того були причетні твої рідні, батьки, діди, прадіди, предки сусідів , друзів насамперед формує почуття неповторності саме цього куточка країни і відповідальності за нього. Директор Регіонального центру наукових досліджень та підготовки історико-краєзнавчих видань Кіровоградської обласної ради Борис Шевченко зазначив, що установа готує книги, у яких розповідається про всю територію Кіровоградщини. Зокрема, проанонсував, видання “Кіровоградщина у 1991 році. Проголошення незалежності України”. Він запропонував ОТГ співпрацю, адже установа готує наукові та інформаційні видання про історію окремих населених пунктів та всієї території ОТГ. Крім того, працівники установи можуть надати ОТГ методичну допомогу у підготовці історико-краєзнавчих видань у межах окремих територіальних громад.

Пам’ять про минуле може потужно працювати на розвиток майбутнього.

Наш кор.