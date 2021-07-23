КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:1 особа захворіла, 3 одужали, одна особа померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 314 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 8 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 96 ІФА-тестувань та 189 досліджень на антиген.

COVID-19 зареєстрували у 56-річної жительки Маловисківської ТГ. Одужали від коронавірусу троє жителів Кропивницького району.

За останню добу зафіксували один летальний випадок від COVID-19 – померла 87-річна жінка з Кропивницької ТГ Кропивницького району.