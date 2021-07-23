КІРОВОГРАДЩИНА ВСТУПИЛА В АКТИВНУ ФАЗУ ЖНИВНОЇ КАМПАНІЇ

Сільськогосподарські підприємства Кіровоградщини наразі в активній фазі жнивної кампанії.

Зараз завершується збирання озимого ячменю, якого обмолотили на площі 75,2 тис. га, що складає 95% від прогнозу – зібрали 361,7 тис. тонн при середній урожайності 48,1 ц/га, що більше на 10,5 ц/га проти минулорічного показника.

За інформацією департаменту агропромислового комплексу, озиму пшеницю зібрали майже на третині прогнозованих площ, а це 110,8 тис.га, намолотили 532,9 тис. тонн, урожайність складає 48,1 ц/га, або на 12 ц/га більше проти 2020 року.Господарства розпочали збирання ярого ячменю, якого обмолотили 15,8 тис.га, що складає 30% до прогнозу, намолотили 48,6 тис.тонн, урожайність складає 30,8 ц/га, що більше на 2,9 ц/га проти минулого року.

Також зібрали 40% площ гороху (6,3 тис.га), валовий збір складає 11,7 тис. тонн, урожайність становить 18,6 ц/га. Також на більшій частині прогнозованих площ (14,8 тис.га) зібрали ріпак. Валовий збір складає 24 тис. тонн, урожайність – 16,2 ц/га.