КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 2 захворіли, 0 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 457 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 0 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 17 ІФА-тестувань та 21 дослідження на антиген.

Два випадки COVID-19 зареєстрували в Олександрійській ТГ.

Впродовж доби випадків одужання та летальних випадків від коронавірусу не зафіксовано.