КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 1 людина захворіла, 4 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 347 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 7 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 104 ІФА-тестування та 144 досліджень на антиген.

Випадок COVID-19 зареєстрували в Кропивницькій ТГ.

Одужали від коронавірусу двоє жителів Кропивницького району та двоє жителів Олександрійського району.

Впродовж доби летальних випадків від коронавірусу не зафіксовано.