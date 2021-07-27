12 ОБ’ЄКТІВ «ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА» РЕАЛІЗУЮТЬ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

На Кіровоградщині триває реалізація об’єктів, включених до президентської програми «Велике будівництво». Детальніше про стан виконання робіт обговорювали під час тематичної апаратної наради в облдержадміністрації.

Як повідомив начальник департаменту капітального будівництва ОДА Олександр Мільто, нині виконуються роботи по 12 об’єктам – соціальної, освітньої, медичної сфер.

Йдеться про такі об’єкти:

– реконструкція ДНЗ №7 «Козачок», м Знам’янка;

– будівництво ДНЗ у смт. Голованівськ;

– реконструкція даху та утеплення корпусу №1 дошкільного закладу «Ромашка» у смт. Добровеличківка;

– будівництво дошкільного навчального закладу у с. Черняхівка Кропивницького району;

– капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів;

– капітальний ремонт будівлі КЗ «Долинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4»;

– капітальний ремонт інфекційного відділення міської лікарні №1 в Олександрії;

– реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради Голованівського району;

– реконструкція комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву – 2»;

– реконструкція кінотеатру «Мрія» під спортивно-оздоровчий комплекс у смт. Онуфріївка;

– реконструкція позашкільного закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» у Кропивницькому;

– реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури.

Також наразі ведуться роботи з встановлення найбільшого в області флагштока державного прапора України, який презентують у День Незалежності України.