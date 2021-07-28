ВАКЦИНА «MODERNA» СХВАЛЕНА ВОЗОМ ТА ДОСТУПНА НА КІРОВОГРАДЩИНІ

У департаменті охорони здоров’я Кіровоградської ОДА пояснили, що Moderna — це мРНК-вакцина, розроблена фармацевтичною компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб (NIAID), США. Має кодову назву mRNA-1273 та торговельну назву Spikevax.

Вона схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування.

«Необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Ефективність вакцини становить 94.1% через 14 днів після 2-ї дози. Термін зберігання 7 місяців за температури від -25 °C до -15 °C. Невідкриті флакони з вакциною можна зберігати в холодильнику, захищені від світла, за температури від 2 °C до 8 °C до 30 днів. Протягом цього періоду на транспортування можна виділити не більше 12 годин. Після розморожування вакцину не слід заморожувати повторно. Після вилучення з холодильника невідкриті флакони можна зберігати за температури від 8 °C до 25 °C до 24 годин. Відкритий флакон можна зберігати до 6 годин за температури від +2 до +25 °C», – зазначили фахівці департаменту.

Згідно з попередньою публікацією нерецензованого канадського дослідження, яке тривало з грудня 2020 до травня 2021 року, вакцина Moderna показала ефективність проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом “Дельта”, у 72% після однієї дози.

Ефективність вакцини в запобіганні госпіталізації та смерті для штаму “Дельта” після однієї дози склало 96%.