ДЕЛЕГАЦІЯ ГОЛІВ ГРОМАД КІРОВОГРАДЩИНИ БЕРЕ УЧАСТЬ У XVІ УКРАЇНСЬКОМУ МУНІЦИПАЛЬНОМУ ФОРУМІ

27-29 липня В Одесі проходить XVІ Український муніципальний форум, який продовжує багаторічну традицію Асоціації міст України збирати прихильників муніципального руху для обговорення нагальних питань місцевого самоврядування. Кіровоградщину на Форумі представляє делегація з 20 голів громад- членів асоціації міст України в області.

Робота форуму розпочалася Днем місцевої демократії та відкритого врядування.

«Відкрите врядування – не просто гарні слова. Це – принципи роботи місцевої влади. Муніципалітети, які обрали цей шлях, мають підтримку та довіру громад. І це підтверджують результати останніх місцевих виборів», – наголосив голова АМУ Віталій Кличко і зазначив, що Київ, як лідер у відкритому врядуванні, готовий ділитися своїми напрацюваннями як у сфері «смарт сіті», так і в інших напрямках міського управління, електронної демократії, надання сервісів мешканцям міста.

В перший день Форуму міський голова Кропивницького Андрій Райкович та міський голова Маловисківської громади Юрій Гульдас взяли участь засіданні Правління АМУ. Голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко на засіданні Правління поінформував, що до Асоціації міст України вступило 45 нових членів.

«Кількість членів АМУ збільшилася до 941 громади. Цей результат означає, що наша позиція звучить і звучатиме ще потужніше», – зазначив Віталій Кличко.

Підсумував роботу першого дня Форуму Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Він, подякувавши головам громад та спікерам, поінформував, що попереду ще два цікавих насичених дні, на яких обговорюватиметься важливі для місцевого самоврядування питання.

Сьогодні, 28 липня, на учасників Форуму чекає дискусії про ціни на тепло і газ, енергозберження, енергоефективність, енергомодернізація, а завтра – День діалогу з владою, в якому візьме участь спікер Парламенту Дмитро Разумков.

Загалом на Форумі зібралося понад 500 учасників: голови громад, депутати місцевих рад, представники центральних органів державної влади, парламентарі, представники експертного середовища, закордонні партнери Асоціації міст України. Серед гостей– Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, Голова Офісу Ради Європи в Україні Стен Ньорлов.

Валентина Остапчук