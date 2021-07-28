КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 28 ЛИПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 2 людей захворіли 2 одужали, летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 28 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 162 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 4 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 107 ІФА-тестування та 313 досліджень на антиген.2 випадки COVID-19 зареєстрували в Кропивницькій та Піщанобрідській ТГ.

Одужали від коронавірусу двоє жителів Новоукраїнського району (Тишківська ТГ).

Впродовж доби летальних випадків від коронавірусу не зафіксовано.