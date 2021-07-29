КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 29 ЛИПНЯ

“Ковідна”статистика області за останню добу: 10 осіб захворіли, 3 одужали, одна людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 29 липня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 207 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 7 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 230 ІФА-тестувань та 250 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

4 у Кропивницькому районі;

4 в Олександрійському районі;

2 у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу 2 жителів Кропивницького району та 1 з Олександрійського району.

За останню добу зафіксували один летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 69-річного чоловіка з обласного центру.