«ПРОДАМ ДІЛЯНКУ У ДОБРІ РУКИ»: ЗЕМЛІ КІРОВОГРАДЩИНИ ШУКАЮТЬ ВЛАСНИКІВ

Вже з липня в Україні відкрився ринок сільськогосподарських земель. Це означає, що ділянки з часом перейдуть у власність тих, хто зацікавлений у їхній обробці та догляді. Як це вплине на Кіровоградщину? Скільки паїв в області вже є і скільки вже придбали? Чи ринок землі вплинув на урожай — на всі ці запитання дає відповідь «Народне слово».

Ринок землі — перебіг продажів в області

Згідно з інформацією департаменту агропромислового комплексу Кіровоградської ОДА, на Кіровоградщині налічується 271 тисяча 400 власників земельних часток (паїв). Саме власники мають право на відчуження ділянок – тобто можуть їх продати, здати в оренду, передати у спадок чи подарувати. По всій Україні нарахували близько семи мільйонів власників і власниць паїв.

Якщо глянути на мапу Кіровоградської області, то загальна площа сільськогосподарських земельних ділянок, які можна продати чи купити в області, становить понад 1 мільйон 247 тисяч гектар землі. По площі сільськогосподарських угідь Кіровоградська область посідає по Україні восьме місце серед решти областей.

За словами виконуючої обов’язки директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Тетяни Булаги, 85 відсотків угідь в області це рілля, ще 12 відсотків – сіножаті та пасовища.

– Фактично з моменту відкриття ринку землі охочі вже почали користуватися цим правом, яке надала їм держава. Законодавець встановив, що офіційна вартість землі має бути не нижчою від нормативно-грошової оцінки. Середня нормативна грошова оцінка на території області за один гектар землі становить 31,888 гривень, середній розмір паю – 4,9 га, тому мінімальна ціна паю становить 156 251 гривень, – зазначили фахівці департаменту АПК.

Найдорожчими в області є багаторічні угіддя: їхня вартість становить приблизно 67 тисяч гривень за гектар. А нормативно-грошова оцінка ріллі складає 31 089 грн/га. Середня ринкова вартість 1 га земель с/г призначення становить близько 50 тисяч гривень, однак за прогнозами експертів її вартість протягом 2-5 років зростатиме.

Тетяна Булага уточнила, що кожен землевласник сам вирішує, за якою ціною продавати свою землю. Проте до 2030 року буде діяти обмеження – мінімальна ціна на землю. Вона буде на рівні нормативно-грошової оцінки.

Варто зазначити, що до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на 28 липня укладено 1995 угод у рамках чинного ринку землі. Щодо Кіровоградської області, то станом на 28 липня в регіоні зареєстрували 93 правочини щодо сільськогосподарських земель, загальна площа яких становить 319,4 гектарів. Наразі Кіровоградщина займає третє місце по Україні серед інших областей за загальною площею ділянок, щодо яких вже є правочини.

Де запитати?

Відкриття ринку землі в сільськогосподарській Кіровоградщині стало неабиякою новиною. Звісно, що місцеві власники паїв, фермери та орендодавці хочуть уточнити всі нюанси — як ринок працює?

Земельна ділянка має бути зареєстрована в Державному земельному кадастрі та внесена до Реєстру речових прав на нерухоме майно. Присвоєння кадастрового номера та внесення даних до реєстру – головне підтвердження права власності та умова для будь-яких юридичних операцій із землею.

Саме тому голова облдержадміністрації Марія Чорна, яка до цього очолювала власне департамент агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА, відкрила гарячу лінію щодо ринку землі. Вона працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00 за номером 0-800-400-188 (вхідні дзвінки безоплатні).

Крім того, на гарячу лінію власне ОДА (0-800-500-238) Марія Чорна відповідала на дзвінки мешканців області. Загалом протягом тижня сюди зателефонували 408 жителів області. Люди цікавилися соціальним захистом, пенсійним забезпеченням,але найбільше запитань стосувалися саме відкриття ринку землі, зокрема, порядку дій продажу земельних ділянок.

Також створено декілька зручних онлайн-сервісів для фермерів, які хочуть придбати або взяти в оренду земельну ділянку. Наприклад, на інтерактивній мапі «База земельних ділянок» розміщено оголошення щодо продажу чи здачі в оренду ділянки. Тут вказано ціну всієї ділянки, яку встановив власник, ціну за один гектар, кадастровий номер, цільове призначення, як сьогодні використовується об’єкт продажу, та інша додаткова інформація (наприклад, чи є поруч ліс, ставок тощо).

Але якщо ви хочете перевірити, чи ваша земельна ділянка правильно зареєстрована, то можна скористатися LandInvest – онлайн-платформою офіційного продажу та купівлі землі. Варто зазначити, що для отримання виписки щодо юридичного статусу того чи іншого паю потрібно пройти процедуру реєстрації, включно з отриманням електронного цифрового підпису, а також заплатити держмито та комісію банку. А ось для оформлення запиту достатньо вказати кадастровий номер ділянки, персональні дані та контактний номер телефону Також на цій платформі проводять земельні торги, а власник земельної ділянки може отримати кваліфіковану безкоштовну консультацію щодо актуальних законодавчих змін, оформити заявку на експертну оцінку земельної ділянки та обрати найоптимальніший варіант для продажу та купівлі.

Є також і платні онлайн-послуги. Наприклад, «Ліга. Закон» створила сервіс «SMS-Маяк», який допомагає захищати своє майно і швидко реагувати на рейдерські захоплення чи шахрайські дії з документацією. Завдяки сервісу можна відстежувати зміни статусу об’єкта нерухомості. Тобто щойно буде змінюватися статус об’єктів у Держреєстрі, то інформація одразу надійде фізичній чи юридичній особі, якій майно належить. Отримана інформація дасть змогу своєчасно звернутися до суду з позовною заявою про скасування вчинених реєстраційних дій, а також до правоохоронних органів із заявою про неправомірність таких дій.

Ринок землі і жнива – як впливає?

Ринок землі відкрився у гарячу для фермерів пору – в час жнив. Як виявилося, що через це старт ринку поки не має масового характеру. Адже фермери наразі обробляють свою та орендовану землю, тож власники паїв не поспішають укладати договори про купівлю-продаж.

Наприклад, 23 липня Кіровоградщина святкувала перший мільйон тонн зібраного зерна нового врожаю.

– Вітаю хліборобів Кіровоградщини з намолотом першого мільйону тонн зерна! Цьогоріч область має найвищий показник врожайності по зоні степу – 45, 9 ц/га. Ми перші в зоні степу, другі в зоні лісостепу після Черкащини, найкраще спрацювали Кропивницький та Голованівський райони. Наші аграрії – герої. Навесні агрокліматичні умови були сприятливими, а під час жнив погода не зовсім дозволяє зібрати урожай, але наші аграрії виконують цю колосальну працю, – привітала Марія Чорна.

В департаменті агропромислового комплексу Кіровоградської ОДА уточнили, що порівняно з минулим роком, урожайність цьогоріч збільшилася на 10,7 ц/га.

Як підготуватися до продажу паю?

Міністерство аграрної політики розробило інструкцію для землевласників, які вирішили продати свою нерухомість.

Крок 1. В першу чергу треба мати кадастровий номер власної ділянки. Він вказаний у власне державному акті на землю. Перевірити кадастровий номер можна на державній публічній кадастровій карті.

Згідно з законом, покупцем першої черги є та людина, яка наразі ділянку орендує.

– Власник землі в першу чергу має запропонувати купити ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп. Після продажу договір оренди не втрачає своєї юридичної сили, – зазначають в міністерстві.

Крок 2. Потрібно сформувати ціну за ділянку. Ціна визначається власниками ділянки, але при цьому варто враховувати мінімальну ціну. Мінімальна ціна дорівнює нормативній грошовій оцінці, яка вказана в документах на землю. Витяг можна замовити онлайн на сайті Держгеокадастру (land.gov.ua). На ціну також впливає експертна оцінка, вона залежить від місця розташування землі, її складу та якостей.

Крок 3. Зібрати пакет документів. Йдеться про документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку, а також витяги з Держгеокадастру, Держреєстру прав, з технічної документації про нормативну грошову оцінку. Також потрібен звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Слід врахувати, що якщо земельна ділянка є у спільній власності з чоловіком або дружиною, то потрібна підтверджена її чи його згода на укладення договору, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу.

Також слід обрати лише перевіреного надійного нотаріуса, який має дозвіл на нотаріальну діяльність.

Експерти не радять поспішати з продажем. Адже з часом ринкові ціни зростуть. Відповідно, зросте і середня орендна плата.

Окрім як продати, власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення може здаватиме її в оренду, використовувати її самостійно (відповідно до цільового призначення), використати як заставу, подарувати або віддати у спадок.

Купувати землі можуть виключно громадяни України, територіальні громади і держава. Вже з 1 січня 2024 року продати землю можна буде також українським юридичним особам, які створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ