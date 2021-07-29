ПРО ЩО НАРОДОСЛОВЦІ РОЗПОВІДАЛИ ВЕТЕРАНАМ?

Протягом 19-23 липня у Кропивницькому перебувала із навчальним візитом група активістів та активісток із Донецької, Луганської, Запорізької та Житомирської областей. Фінальним етапом їхньої програми стала редакція «Народного слова».

Кіровоградщині було що показати гостям – представникам і представницям громадських організацій ветеранів, учасників бойових дій. Це, зокрема, керівництво Луганської обласної спілки учасників бойових дій «Ветерани АТО Луганщини», громадської організації ветеранів із міста Рубіжне, Спілки ветеранів АТО із міста Щастя, громадської організації «Східна варта» та Центру конверсії та професійної адаптації, громадської організації «Дім ветерана» та «Гайдамацький рух», і багатьох інших.

У Кропивницькому лідери громадського руху вивчали досвід взаємодії влади і третього сектору, дізнавалися про вдалі кейси, що їх впроваджують місцеві громадські активісти, а також про історії успіху у вирішенні соціальних проблем та розвитку місцевих громад.

Крім іншого, активісти відвідали «Krop.Hub» та «Mir2.0», створені учасниками АТО та членами їх родин, побували в музеї З-го окремого полку спецпризначення ім. Святослава Хороброго, вивчали досвід співпраці Норвегії і України на прикладі курсів, що проходять у Льотній академії, дізналися про досвід роботи фонду «СМАйЛ» від Інни Колпак і принципи адаптації військових від психолога Андрія Фоменка, відвідали Обласний госпіталь і Центр медико-психологічної реабілітації «КОМПАС».

Цікавою та змістовною, як потім ділились враженнями гості, стала зустріч з колективом нашої редакції. Дійсно, нам було що розповісти та показати, адже редакція вже сьомий рік системно та послідовно проводить роботу з висвітлення найнагальніших – від медичних до соціальних – проблем учасників АТО/ООС у нашій тематичній рубриці «4.5.0», сюди ми залучаємо юристів, психологів, спеціалістів з працевлаштування тощо. А зараз наша команда поповнилась військовим спецкором, а також спеціалістами, які порядкують створеним на базі редакції простором для само реабілітації ветеранів АТО/ООС.

Отже, про інформаційну підтримку наших захисників розповіли редакторка Оксана Гуцалюк та військовий спецкор «НС» Євгеній Драгомирецький. Про те, як газета допомагає захистити права бійців та ветеранів – юристка Олена Кочканян, про роботу нашого реабілітаційного центру – очільник ГО «Центр сприяння соціальній адаптації та психологічній реабілітації», яка є засновником газети, Сергій Бурундуховський. Дякуючи організаторам, налагодили цікаві й потрібні контакти для подальшої співпраці.

Ось які враження залишилися у гостей від спілкування:

«Склалося таке враження, що ми приїхали до старих друзів) В редакції царює атмосфера відкритості та щирості. Творчий колектив складається з однодумців, кожен з них займається своєю дуже важливою для суспільства справою, разом вони – великий та потужний важіль впливу на байдужість та бездіяльність влади. Своїм прикладом вони надають сил та натхнення волонтерам, військовим, ветеранам».

Навчальний візит проводився у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції. Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.