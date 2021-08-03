КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 3 СЕРПНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 4 мешканців захворіли, 2 одужали летальних випадків немає.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 3 серпня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 409 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 6. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 212 досліджень ІФА та 94 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували: 2 у Кропивницькому районі, 1 – в Олександрійському та 1 – у Голованівському районах.

Впродовж доби одужали по одному жителю Кропивницького та Новоукраїнського районів.

Летальних випадків від коронавірусу не зафіксовано.